Полицейского из Хабаровска нашли мертвым на рабочем месте

В одном из отделов УМВД по Хабаровску нашли мертвым и. о. начальника уголовного розыска. Тело мужчины лежало в служебном кабинете. Медики обнаружили на нем огнестрельное ранение.

В пресс-службе ГУ МВД по Хабаровскому краю РИА «Новости» рассказали, что в день ЧП полицейский отдела № 5 дежурил. «При нем было табельное оружие на законных основаниях», — уточнила начальник пресс-службы Ирина Щеголева. По ее словам, в кабинете покойного нашли записку. В ведомстве добавили, что после гибели офицера начата проверка.