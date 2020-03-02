02 марта 2020, 09:18
Полицейского из Хабаровска нашли мертвым на рабочем месте
В одном из отделов УМВД по Хабаровску нашли мертвым и. о. начальника уголовного розыска. Тело мужчины лежало в служебном кабинете. Медики обнаружили на нем огнестрельное ранение.
В пресс-службе ГУ МВД по Хабаровскому краю РИА «Новости» рассказали, что в день ЧП полицейский отдела № 5 дежурил.
«При нем было табельное оружие на законных основаниях», — уточнила начальник пресс-службы Ирина Щеголева.
По ее словам, в кабинете покойного нашли записку.
В ведомстве добавили, что после гибели офицера начата проверка.