Полицейским в Татарстане и Саратовской области пришлось применить табельное оружие во время погони

В Саратовской области и Татарстане произошла погоня со стрельбой, пишут «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным издания, в обоих случая водители оказались пьяны. Они попытались скрыться от полицейских, однако у них ничего не вышло. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нарушителей.

Одного задержанного отправили под административный арест на семь суток. В отношении другого возбудили уголовное дело с учетом повторения правонарушения.