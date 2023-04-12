12 апреля 2023, 17:28
Полицейским пришлось стрелять по машине во время погони за пьяным водителем в Петербурге
В Петербурге полицейские преследовали пьяного водителя Mazda и прострелили ему багажник. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Подозрительную машину правоохранители заметили на набережной реки Екатерингофки. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и только увеличил скорость. Началась погоня. Сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь, первый выстрел произвели в воздух, остальные три попали в багажник.
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Догнать нарушителя смогли в Адмиралтейском районе. За рулем оказался 21-летний мужчина с явными признаками опьянения. Его задержали.
Полиция
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