Полицейским пришлось открыть огонь по машине несовершеннолетнего нарушителя ПДД под Волгоградом

Несовершеннолетний нарушитель ПДД устроил погоню с полицией под Волгоградом. Последним даже пришлось стрелять. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным сайта «Русская планета», полицейские хотели остановить машину, у которой полностью тонированы все стекла. Водитель попытался скрыться, правоохранителям пришлось гнаться за ним.

Они несколько раз сделали предупредительный выстрел, а потом начали стрелять по колесам. В итоге нарушитель остановился, врезавшись в полицейскую машину и сбив одного из сотрудников.

Оказалось, что ему всего 16 лет.