Происшествия 05 мая 2023, 19:05 Полицейским пришлось броситься в погоню за школьником из Петербурга, угнавшим BMW матери МВД: полиция устроила погоню за 14-летним угонщиком в Петербурге

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Полицейские в Петербурге были вынуждены устроить погоню за 14-летним подростком, который угнал машину своей 39-летней матери. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу и области.

Хозяйка BMW обратилась в полицию Приморского района накануне около 21:30. Она рассказала, что автомобиль угнал ее сын. Правоохранители нашли машину в тот же день во время патрулирования возле дома № 31 на Октябрьской набережной. Наряд ДПС попытался остановить юного автомобилиста, но тот лишь увеличил скорость, тем самым создавая угрозу жизни водителей и пешеходов, и попытался скрыться

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Тогда правоохранители начали преследование. В итоге подросток не справился с управлением по пути от Новосаратовки к улице Покровская дорога и врезался в стоявший полицейский автомобиль. Никто не пострадал, горе-водителя доставили в отдел для разбирательства, а затем «передали законному педставителю».

МВД проводит проверку обстоятельств происшествия.