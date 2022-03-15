Полицейским Приморского края остановили пьяного водителя с оружием

Полиция Приморского края выложила видеоролик с кадрами задержания водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению издания vostokmedia.com, сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем, который отказался останавливать транспортное средство без номерного знака. Водитель проигнорировал требование полицейских и предпринял попытку скрыться.

При этом он странно управлял автомобилем — вилял из стороны в сторону, чем создавал угрозу для других участников движения. В результате правоохранители приняли решение применить оружие и открыли огонь по колесам после предупредительного выстрела в воздух.

Однако водитель продолжил движение и остановил транспортное средство, когда из-под капота появилось пламя. У задержанного были признаки алкогольного опьянения, но он не захотел проходить медицинское освидетельствование.