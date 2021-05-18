Полицейским из Приморья удалось поймать вора за 15 минут

В Приморье сотрудники полиции в поселке Кавалерово смогли обнаружить преступника спустя 15 минут после получения его примет. Ранее он похитил женскую сумку. Об этом сообщили в местном подразделении МВД.

Местная 44-летняя жительница оставила незапертой дверь своей квартиры, чем и воспользовался злоумышленник. Он проник в жилье и украл дамскую сумочку, сообщил сайт Vostokmedia.

Владелица сумочки занималась домашними делами, при этом ее собака начала лаять при появлении незнакомого человека. Потерпевшая выскочила в коридор и увидела убегающего вора, бросившего сумку в подъезде. При этом мужчина забрал из нее 4,6 тысячи рублей.

Потерпевшая сразу позвонила в отделение полиции, рассказала о произошедшем и сообщила сотрудникам приметы вора.

Подходящего под описание человека задержали спустя 15 минут. Им оказался 35-летний местный житель, который сразу дал признательные показания.