Происшествия 02 сентября 2023, 02:01 Полицейский застрелил беременную темнокожую женщину в США Fox News: полицейский застрелил беременную темнокожую женщину на парковке

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Американский полицейский застрелил беременную темнокожую женщину на парковке магазина в Вестервилле, штат Огайо. Городская полиция опубликовала видеокадры конфликта, сообщил телеканал Fox News.

Как стало известно, конфликт произошел 24 августа. 21-летняя Такия Янг села в свой автомобиль, припаркованный у магазина в городке Блендон. В этот момент к машине подошли двое полицейских, заподозривших женщину в краже. Полиция потребовала, чтобы Янг вышла из машины, но она не подчинилась.

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На кадрах записи видно, что после непродолжительной перепалки один из полицейских достал пистолет, а машина женщины начала движение в его сторону. На этом видео заканчивается.

По сообщению полиции, полицейский оказался на капоте автомобиля, после чего выстрелил в женщину через лобовое стекло.

От полученной раны Янг скончалась в больнице. Она была на седьмом месяце беременности. Спасти ее ребенка врачам также не удалось. У женщины остались двое детей.

В январе стало известно, что темнокожий американец Кинан Андерсон, брат соосновательницы движения Black Lives Matter погиб при задержании в Лос-Анджелесе. Сотрудник полиции применил к мужчине электрошокер, после чего Андерсон скончался от остановки сердца.