Полицейский забрался в машину жителя Белгорода и заснул

Белгородец утром в субботу, 29 февраля, собрался ехать на своей машине по делам. Планы пришлось перестроить — в авто он обнаружил спящего полицейского.

Как сообщил Telegram-канал «Белгород №1», любителем вздремнуть в чужой машине оказался сотрудник одного из местных изоляторов временного содержания (ИВС).

«По факту происшествия с участием младшего сержанта полиции, сотрудника ИВС по Белгороду назначена служебная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в УМВД по Белгородской области. По данным канала, сотруднику правоохранительных органов всего 20 лет. Работать в полиции он начал недавно, и теперь ему грозит увольнение.

Если после проверки окажется, что он действительно виноват в этом инциденте, то ему придется ответить по всей строгости. Сам автомобилист, который нашел незваного гостя в машине, заявление на молодого полицейского писать не стал.