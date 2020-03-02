Полицейский забрался в машину жителя Белгорода и заснул
Как сообщил Telegram-канал «Белгород №1», любителем вздремнуть в чужой машине оказался сотрудник одного из местных изоляторов временного содержания (ИВС).
«По факту происшествия с участием младшего сержанта полиции, сотрудника ИВС по Белгороду назначена служебная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в УМВД по Белгородской области. По данным канала, сотруднику правоохранительных органов всего 20 лет. Работать в полиции он начал недавно, и теперь ему грозит увольнение.
Если после проверки окажется, что он действительно виноват в этом инциденте, то ему придется ответить по всей строгости. Сам автомобилист, который нашел незваного гостя в машине, заявление на молодого полицейского писать не стал.