Полицейский выстрелил в собаку и отпинал ее. В МВД объяснили это агрессией животного

Полицейский сначала выстрелил собаке в голову, а когда она уже лежала и билась в конвульсиях, он начал ногами выпинывать животное с места, чтобы найти пулю.

«По факту пуля почти ничего не задела. А вот удары в шею, голову, живот нанесли катастрофический вред здоровью», — говорится в сообщении. Зоозащитники потребовали проверить, не нарушил ли правоохранитель статью о «Жестоком обращении с животными».

В пресс-службе областного главка МВД в беседе с изданием «Вести35» поделились своей версией случившегося. Там уточнили, что в отдел полиции обратилась местная жительница, которая рассказала об агрессивной собаке. Когда участковый прибыл на место, на него бросилось животное без ошейника.

Чтобы обезвредить собаку, он выстрелил из табельного пистолета. Установить хозяев пса полицейский не смог. Кроме того, в ведомстве уточнили, что сообщения о том, что участковый пришел во двор пьяным, не соответствуют тому, что было. По факту случившегося в МВД начали проверку. О ее результатах станет известно позднее.