Полицейский высадил из маршрутки школьницу без маски в Иваново

В Иваново сотрудник полиции высадил из маршрутки 12-летнюю школьницу, которая ехала без маски. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на региональный следком.

Отмечается, что школьнице из-за действий полицейского пришлось добираться до дома пешком, так как денег на оплату проезда в транспорте у нее больше не было. Также девочка не могла позвонить родителям из-за того, что ее телефон был неисправен. Следователи намерены заняться проверкой случившегося.