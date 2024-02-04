Происшествия 04 февраля 2024, 11:27 Полицейский вертолет разбился в Турции, погибли два человека Глава МВД Турции: вертолет разбился в Газиантепе, погибли два пилота Altan Gocher / Global Look Press

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Полицейский вертолет в ночь на 4 февраля потерпел крушение на юге Турции вблизи города Газиантеп. В результате погибли два пилота, а техник выжил. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая.

EM 708 вечером 3 февраля вылетел из аэропорта в провинции Хатай в Газиантеп. Вскоре сигнал воздушного судна пропал. Обломки вертолета нашли в шести километрах возле села Картал.

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Прибывшие на место катастрофы спасатели извлекли тела пилотов, а также помогли выбраться технику. Пострадавшего отправили в больницу Газиантепа, где ему оказали медицинскую помощь.

Журналисты не привели информацию о его состоянии. Правоохранительные органы устанавливают причины крушения вертолета.

Ранее в Измире тушивший пожар вертолет рухнул в водохранилище. Одного спасателя нашли, двое пропали без вести.