Происшествия 27 декабря 2023, 10:27 Полицейский в Волгоградской области спас провалившегося под лед ребенка Правоохранитель спас тонущего в реке 12-летнего мальчика в Волгоградской области Пресс-служба МВД

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Сотрудник полиции оказался рядом с тонущим школьником в поселке Городище в Волгоградской области. Правоохранитель бросился в реку, и, ломая руками тонкий лед, вытащил 12-летнего мальчика на берег. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Тонущего подростка заметили прохожие, которые позвонили в дежурную часть. Находившийся рядом участковый оперативно пришел на помощь мальчику. Вытащить ребенка из воды также помог подоспевший к месту ЧП сотрудник МЧС.

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«Сейчас 12-летний школьник находится в больнице, но главное, что он остался жив», — отметила Волк.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил представить правоохранителя и спасателя к награде.

Ранее группа спасателей смогла вытащить из Москвы-реки тонущую женщину. ЧП произошло около Большого Москворецкого моста вечером 24 декабря. Упавшую в воду женщину подняли на борт аэролодки и доставили на поисково-спасательную станцию. Врачи обнаружили у нее признаки переохлаждения. Медики оказали пострадавшей первую помощь и направили в больницу.