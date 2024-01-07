Происшествия 07 января 2024, 14:55 Полицейский в Тагиле назвал раздутым скандал с избиением девочки подростками Уральский полицейский скрыл сообщение об избиении 11-летней девочки подростками

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Сотрудник отдела полиции № 19 Нижнего Тагила в Свердловской области Тарас Булгаков оставил провокационный комментарий в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» к новости об избиении 11-летней девочки братьями-азербайджанцами. После критики со стороны участников сообщества правоохранитель удалил свое сообщение. Об этом сообщило Ura.ru.

«Раздули из ничего», — написал Булгаков в комментариях к публикации, прикрепив эмодзи facepalm (приложенная рука к лицу).

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В ответ на комментарий полицейского другие пользователи призвали его тщательнее проверить информацию о ЧП. Также правоохранителя спросили о собственной реакции, если бы подобное произошло с его дочерью.

Конфликт между подростками случился 29 декабря. Два ученики пятого класса напали на 11-летнюю школьницу и избили ее ногами, в то время как их мать снимала все на видеокамеру.

Пострадавшую девочку отвезли в больницу с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой. Следователи завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».