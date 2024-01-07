07 января 2024, 14:55
Полицейский в Тагиле назвал раздутым скандал с избиением девочки подростками
Уральский полицейский скрыл сообщение об избиении 11-летней девочки подростками
Сотрудник отдела полиции № 19 Нижнего Тагила в Свердловской области Тарас Булгаков оставил провокационный комментарий в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» к новости об избиении 11-летней девочки братьями-азербайджанцами. После критики со стороны участников сообщества правоохранитель удалил свое сообщение. Об этом сообщило Ura.ru.
«Раздули из ничего», — написал Булгаков в комментариях к публикации, прикрепив эмодзи facepalm (приложенная рука к лицу).
Реклама
В ответ на комментарий полицейского другие пользователи призвали его тщательнее проверить информацию о ЧП. Также правоохранителя спросили о собственной реакции, если бы подобное произошло с его дочерью.
Конфликт между подростками случился 29 декабря. Два ученики пятого класса напали на 11-летнюю школьницу и избили ее ногами, в то время как их мать снимала все на видеокамеру.
Пострадавшую девочку отвезли в больницу с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой. Следователи завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Скандалы
Соцсети
Свердловская область
Полиция
Избиения
Реклама
Реклама