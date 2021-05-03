Полицейский в свой выходной устроил дебош в Подмосковье

В селе Душоново Щелковского района Московской области сотрудник полиции в свой выходной день стал участником конфликта. Об этом «360» сообщили в региональном управлении МВД.

«Второго мая в дежурную часть фрязинского отдела полиции МУ МВД России „Щелковское“ поступило заявление от местной жительницы о том, что возле одного из частных домов в селе Душоново произошел конфликт между гражданами. Установлено, что одним из участников конфликта оказался находившийся на выходном дне сотрудник местного отдела полиции», — сказали в пресс-службе.

Сейчас по заявлению проводят проверку.

В полицию обратилась женщина, дочь которой раньше встречалась с этим полицейским. У пары есть общая дочь семи лет, сообщила написавшая заявление «Подъему».

По словам собеседницы, полицейский хотел увидеться со своей дочерью. И устроил скандал. Мужчина угрожал сжечь дом и машину, а также много матерился, утверждет женщина.

Она добавила, что полицейский регулярно требует встречи с ребенком и грозится убить семью.