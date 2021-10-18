Полицейский в Подмосковье случайно подстрелил девушку, спасая ее от алабая

В Московской области сотрудник полиции применил оружие, чтобы спасти девушку от напавшего алабая, но случайно ранил и ее саму. Об этом сообщили на сайте Главного управления МВД по Подмосковью.

Сообщение о нападении собаки на женщину в поселке Ильинском поступило в дежурную часть в воскресенье. На место незамедлительно прибыл участковый. Он увидел, что алабай повалил девушку на землю. Собака порвала ее одежду и вела себя агрессивно.

«В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции <…> принял решение о применении табельного оружия и произвел несколько выстрелов в сторону собаки, ранив животное», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Девушка также пострадала в результате применения оружия. Ее госпитализировали с ранением бедра.

«По факту применения оружия полицейским проводится проверка», — добавила Петрова.

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