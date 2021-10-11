Полицейский в Красноярске справил нужду в подъезде

Неподобающее поведение одного из сотрудников полиции в Красноярске сняла камера, установленная в подъезде одного из жилых домов. На кадрах заметно, как мужчина в форме справляет нужду прямо на лестничной клетке. Видеозаписью поделились жители дома, они и рассказали порталу ngs24.ru о случившемся.

По словам проживающих на улице Робеспьера, где и произошел инцидент, они вызвали полицию, чтобы выгнать бомжа, поселившегося в доме. Его жительница заверила издание, что с этой задачей сотрудники хорошо справились, но расстроило всех совсем другое.

На самом верхнем этаже один из полицейских забрал у другого планшет с бумагами, отошел за дверь, чтобы не мешать коллеге — а дальнейшее можно наблюдать на видео. Уединившийся мужчина не заметил установленную камеру, спокойно поговорил по телефону и отправился вслед за своим напарником.

В полиции региона пообещали, что после публикации такой видеозаписи будет назначена служебная проверка, и если провинность сотрудника подтвердится, то его обязательно привлекут к ответственности.