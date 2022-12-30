Происшествия 30 декабря 2022, 13:43 Полицейский в Иркутске преследовал подозреваемого на капоте машины

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В Свердловском округе Иркутска полицейские пытались задержать 25-летнего подозреваемого в торговле наркотиками, но злоумышленник решил скрыться. Об этом сообщают ИА Nation news со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Один из полицейских пытался остановить автомобилиста, но последний продолжил движение. Тогда правоохранитель продолжил преследование на капоте. Но в итоге подозреваемый не справился с управлением и врезался во встречное авто.

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Полицейский получил различные повреждения. А в отношения задержанного возбудили еще одного уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти

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