Эксклюзив 25 декабря 2022, 15:04 Полицейский в Ингушетии спас жизнь ребенку, разбив служебный внедорожник Видео «360»: полицейский в Ингушетии разбил служебную машину ради спасения мальчика

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В Ингушетии водитель полицейского автомобиля чудом смог избежать наезда на школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте. Он вовремя среагировал и направил внедорожник резко в сторону. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

На записи видно, как мальчик перебегал дорогу, но внезапно повернул назад, уронив ранец. В этот момент прямо ему навстречу ехал полицейский автомобиль. Водитель резко развернул машину и смог уйти от столкновения с ребенком.

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По данным Life, внедорожник в итоге влетел в забор частного дома. Школьник в результате случившегося не пострадал, полицейский тоже не получил никаких травм. У машины серьезные повреждения.

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