Полицейский устроил ДТП под Воронежем. Есть пострадавшие

Произошла авария в Воронежской области. Виновником стал нетрезвый полицейский. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на ГУМВД по региону.

По данным сайта «Дни.ру», он выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. За рулем находилась девушка. Ее доставали из автомобиля спасатели. Оба водителя отправлены в больницу. Пассажир второй машины серьезных травм не получил. «Руководством регионального главка по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей», — рассказала представитель ГУМВД.