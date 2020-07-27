Полицейский УАЗ врезался в грузовик в Жуковском районе. Фото

Полицейский УАЗ врезался в припаркованный на обочине грузовик около деревни Воробьи в Жуковском районе Калужской области. В результате пострадали водитель и пассажир служебной машины, их госпитализировали с множественными переломами.

Водитель 1994 года рождения и девушка 1998 года, которая является участковым, направлялись на служебной машине в одну из деревень, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Пока не ясно, что случилось в момент столкновения с грузовиком. По словам водителя припаркованной машины, он уже некоторое время стоял без движения, когда почувствовал внезапный удар. При столкновении полицейских зажало в УАЗе, спасателям пришлось использовать специальную технику, чтобы освободить пострадавших.

Ранее появилось видео момента аварии с участием внедорожника в Тихорецке. Водитель врезался в магазин и внес витрины. В результате пострадал школьник, который получил осколочные ранения.