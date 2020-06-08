Полицейского застали за торговлей наркотиками на рабочем месте

В Ростове-на-Дону задержали участкового, который продавал наркотики прямо в отделении полиции. Об это «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, 3 июня сотрудник полиции, находясь в помещении опорного пункта, пытался продать наркотическое вещество. Экспертиза показала, что это героин. Общий вес запрещенного препарата составил около четырех граммов.

Участковый задержан и уволен с занимаемой должности. В отношении него сотрудниками Следственного комитета проводится расследование.

СК по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье « Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере».

На днях ФСБ в России задержала пятерых членов международной банды. Они торговали афганским героином. Всего у преступников изъяли более 48 килограммов наркотика. В отношении задержанных возбудили семь уголовных дел.