Полицейский спас заблудившегося рыбака в Магнитогорске

Пенсионер из Магнитогорска ушел на рыбалку и не вернулся. Его разыскал полицейский. Об этом сообщило издание «Полит74.RU».

По данным ИА Nation News, в полицию обратилась родственница пропавшего. Она рассказала, что мужчина успел позвонить ей и сообщить, что заблудился. После этого связь прервалась.

Сотрудник полиции отправился на поиски и обнаружил пенсионера лежащим на снегу без сознания. Его доставили в больницу. Сейчас жизнь рыбака вне опасности.

Правоохранителя наградят за спасение мужчины.