Полицейский спас упавшего из окна ребенка в Саратове

По данным сайта «Газета.ru», правоохранитель обнаружил ребенка по пути на работу. Он лежал в кустах, а рядом находилась противомоскитная сетка.

«Сотрудник Росгвардии капитан полиции Дмитрий Крылов оказал помощь малолетнему ребенку, который получил травмы в результате падения со второго этажа общежития», — рассказали в пресс-службе.

В итоге Крылов вызвал врачей, а они забрали мальчика в больницу.