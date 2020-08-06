06 августа 2020, 18:41
Полицейский спас упавшего из окна ребенка в Саратове
Капитан полиции Дмитрий Крылов помог полуторогодовалому мальчику, который выпал из окна второго этажа в Саратове. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
По данным сайта «Газета.ru», правоохранитель обнаружил ребенка по пути на работу. Он лежал в кустах, а рядом находилась противомоскитная сетка.
«Сотрудник Росгвардии капитан полиции Дмитрий Крылов оказал помощь малолетнему ребенку, который получил травмы в результате падения со второго этажа общежития», — рассказали в пресс-службе.
В итоге Крылов вызвал врачей, а они забрали мальчика в больницу.