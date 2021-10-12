Полицейский спас тонущую девочку в Пскове

В Пскове сотрудник полиции спас 12-летнюю девочку, которая упала в реку с Ольгинского моста. Подробностями поделился сайт kp.ru.

Это произошло в минувшее воскресение. Свидетели услышали крики о помощи и вызвали сотрудников экстренных служб. По прибытии на место один из полицейских нырнул в реку и помог девочке, которая пыталась держаться на плаву. Вместе они доплыли до опоры моста.

«На середине реки я почувствовал, что у меня отказывает нога. Здесь на помощь мне подплыл прохожий. Не знаю как его зовут, к сожалению. Очень ему благодарен за это. Вместе мы вытащили девочку на берег», — поделился страж правопорядка.