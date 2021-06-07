Полицейский спас тонущего ребенка на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском капитан полиции Виктор Лоскутов спас жизнь тонущему ребенку. О происшествии рассказал сайт kp.ru.

Это случилось 29 мая. Группа родителей вместе с детьми приехали на базу отдыха, чтобы отметить выпуск детей из детского сада. Пока взрослые отвлеклись, семилетний мальчик упал в пруд и начал тонуть.

Поблизости оказался полицейский, начальник отделения ОУУП и ПДН 2 ОП УМВД России по Петропавловску-Камчатскому Виктор Лоскутов. Капитан полиции отреагировал на ситуацию быстрее всех и вытащил из воды тонущего ребенка.

«Я боковым зрением увидел, как мальчик, присев на колени, вдруг упал в пруд. Я среагировал моментально и побежал в его сторону, расстояние до него было примерно метров семь. Я видел, как он барахтается, пытается удержаться на плаву, все тело, кроме головы, находилось уже под водой. Мальчик не кричал, на помощь не звал, думаю, боялся открыть рот. Это все было понятно по его взгляду. Я не раздумывал, сразу прыгнул в пруд и достал ребенка на сушу. Все произошло за доли секунды. Расстояние от ребенка до бортика было примерно полтора метра. Воды мне, с ростом 182 сантиметра, было по грудь», — рассказал Лоскутов.

К моменту спасения к берегу уже подбежали родители мальчика. Ребенок не пострадал.