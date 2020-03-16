Полицейский спас тонущего пенсионера в Хабаровске

Владимир Зубков отправился на утреннюю пробежку в Хабаровске. Находясь на дамбе реки Амур, он увидел тонущего человека. Полицейский ползком по льду добрался до пенсионера и достал его из холодной воды.

Сообщается, что мужчина провалился в полынью. Он направлялся на свою дачу и решил пройти по льду, так как дом находится на острове посреди реки.

Ирина Волк рассказала, что одежда пострадавшего покрылась льдом, из-за этого он не мог шевелиться. Зубков отвез пожилого мужчину к себе домой, где дал ему сухую одежду и напоил чаем.