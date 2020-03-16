16 марта 2020, 11:31
Полицейский спас тонущего пенсионера в Хабаровске
Сотрудник полиции вышел утром на пробежку и увидел тонущего пенсионера на реке Амур. Работник правоохранительных органов спас пожилого мужчину. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Владимир Зубков отправился на утреннюю пробежку в Хабаровске. Находясь на дамбе реки Амур, он увидел тонущего человека. Полицейский ползком по льду добрался до пенсионера и достал его из холодной воды.
Сообщается, что мужчина провалился в полынью. Он направлялся на свою дачу и решил пройти по льду, так как дом находится на острове посреди реки.
Ирина Волк рассказала, что одежда пострадавшего покрылась льдом, из-за этого он не мог шевелиться. Зубков отвез пожилого мужчину к себе домой, где дал ему сухую одежду и напоил чаем.