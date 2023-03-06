Происшествия 06 марта 2023, 18:31 Полицейский спас соседа из горящей квартиры в Кирове

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В Кирове на улице Красный Химик в многоквартирном доме произошел пожар, в котором чудом никто не погиб. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Пожар начался в одной из квартир на восьмом этаже. Когда соседи постучали в дверь сотруднику полиции Алексею Широнину, он, не раздумывая, бросился на помощь. Он смог проникнуть в горящее помещение и услышал слабые стоны. Но найти хозяина квартиры сначала не удалось.

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Тогда полицейский вспомнил, что на балконе у него есть противогаз. Надев его, он вернулся в объятое пламенем помещение, на ощупь нашел хозяина квартиры и вынес его.

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Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. А жильцы дома просят представить полицейского к награде.

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