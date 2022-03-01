Полицейский спас человека из пожара в Красноярске

Сотрудник уголовного розыска, старший лейтенант полиции спас своего соседа из горящей квартиры в Красноярске. Об этом сообщили «Известия».

Полицейский рассказал, что находился в своей квартире, когда почувствовал запах гари. Выйдя на лестничную клетку, он оувидел задымление и вызвал пожарных.

«Я понял, что кто-то находится в квартире, <…> прошел в комнату. Услышал, что сосед мой кашляет. Нашел его на полу, вытащил в подъезд. Далее приехали пожарные, тушили квартиру», — рассказал полицейский.

Владелец загоревшейся квартиры не пострадал.