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    01 марта 2022, 18:11

    Полицейский спас человека из пожара в Красноярске

    Полина Гребенщикова

    Сотрудник уголовного розыска, старший лейтенант полиции спас своего соседа из горящей квартиры в Красноярске. Об этом сообщили «Известия».

    Полицейский рассказал, что находился в своей квартире, когда почувствовал запах гари. Выйдя на лестничную клетку, он оувидел задымление и вызвал пожарных.

    «Я понял, что кто-то находится в квартире, <…> прошел в комнату. Услышал, что сосед мой кашляет. Нашел его на полу, вытащил в подъезд. Далее приехали пожарные, тушили квартиру», — рассказал полицейский.

    Владелец загоревшейся квартиры не пострадал.