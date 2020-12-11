Полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе в Можайске

Сотрудник полиции сбил девочку, которая переходила дорогу через нерегулируемый пешеходный переход в подмосковном Можайске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Все произошло на 14-м километре дороги Можайск — Клементьево — Руза. Там 22-летний водитель был за рулем российского автомобиля и наехал на ребенка. Об этом написал «Интерфакс».

Пострадавшую восьмилетнюю девочку доставили в больницу. В ведомстве добавили, что виновником ДТП оказался сотрудник УМВД по Рузскому городскому округу. Он был не при исполнении. Медицинская экспертиза показала, что он был трезвым. По факту случившегося начата проверка.

По факту произошедшего проводится проверка.