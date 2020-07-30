Полицейский сбил насмерть трех подростков на скутере под Тверью

Полицейский, который находился в отпуске, врезался в скутер в Тверской области. Погибли трое подростков. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла 29 июля, в 00:50, на 135-м километре региональной автодороги Р-104. По трассе ехал 30-летний полицейский — в момент ДТП он был в гражданской одежде и находился в отпуске.

Мужчина сидел за рулем Opel Insignia. Он выехал на встречку, чтобы обогнать впереди идущую машину. Там он врезался в скутер.

Погибли трое несовершеннолетних, которые ехали на мотороллере. Им было по 14 и 15 лет.

Юноша и девушка скончались на месте от полученных травм. Еще одного молодого человека доставили в Кашинскую ЦРБ, где в 06:40 он умер от полученных травм.

Трупы направлены в морг в Кашине.