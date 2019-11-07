Полицейский разбился на мотоцикле в Кургане

Авария произошла еще 4 августа, однако лишь сейчас стало известно, что погибшим оказался сотрудник полиции. Следователи выяснили, что правоохранитель за рулем мотоцикла во время движения столкнулся с легковушкой, которой управлял 62-летний мужчина. В результате водитель Honda скончался на месте, а его пассажир скончался от травм в больнице.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги. Полицейский двигался по основной трассе и имел преимущество в движении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».