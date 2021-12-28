Полицейский рассказал о спасении женщины-инвалида из горящего дома в Краснодарском крае

Полицейский Виталий Кудаев рассказал в интервью для сайта kp.ru, как с коллегами спас пожилую женщину-инвалида из горящего дома. Это произошло на днях в станице Фастовецкой Тихорецкого района.

О том, что в станице горит жилой дом, в полицию завил сосед. На вызов выехали трое сотрудников полиции — Виталий Кудаев, Роман Андриенко, Александр Бежко. Им сообщили, что в доме находятся трое детей и две женщины.

«Нам сказали, что в огне — дети. Летели на всех парах. К нашему приезду трое ребятишек успели сами выбежать, мама их тоже. А вот бабушка осталась. Ее не смогли оперативно вывести, потому что часть пристройки обвалилась и полыхала. Спасатели активно проливали водой двери. Пришлось идти к окну. Едкий дым валил, кажется, изо всех щелей. Резало глаза. Сложность оказалась еще и в весе женщины, она очень тучная. Но в экстренных ситуациях все делаешь машинально, все вместе мы подняли ее и вытащили через окно», — рассказал Кудаев.

Вытащив женщину из огня, полицейские оказали ей первую помощь и дождались прибытия медиков. Сейчас жизни пожилой женщины ничего не угрожает.

«Я не считаю, что совершили какой-то героический поступок. Просто делали свою работу», — заключил полицейский.