Происшествия 28 февраля 2023, 17:46 Полицейский ранил из табельного оружия коллегу в Омске Полицейский из Омской области случайно ранил коллегу из табельного оружия РИА «Новости»

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В Омской области сотрудник патрульно-постовой службы случайно выстрелил из пистолета в своего коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В городе Калачинске вечером 27 февраля полицейский патрулировал территорию на улице Петра Ильичева.

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«[Сотрудник ППС] допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги», — отметили в ведомстве.

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Пострадавшего с огнестрельным ранением брюшной полости госпитализировали. Его привезли в хирургическое отделение центральной районной больницы.

По факту случившегося начали служебную проверку. По ее результатам к ответственности привлекут полицейского, его руководителей и сотрудников, которые проводят служебную подготовку, добавили в ведомстве.

В понедельник, 27 февраля, под Санкт-Петербургом задержали 68-летнего пенсионера. Мужчина угрожал прохожим пистолетом. Задержание произошло в Выборге. Кроме оружия, у агрессивного пенсионера обнаружили еще два магазина с 11 патронами.