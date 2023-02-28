28 февраля 2023, 17:46
Полицейский ранил из табельного оружия коллегу в Омске
Полицейский из Омской области случайно ранил коллегу из табельного оружия
В Омской области сотрудник патрульно-постовой службы случайно выстрелил из пистолета в своего коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
В городе Калачинске вечером 27 февраля полицейский патрулировал территорию на улице Петра Ильичева.
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«[Сотрудник ППС] допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги», — отметили в ведомстве.
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Пострадавшего с огнестрельным ранением брюшной полости госпитализировали. Его привезли в хирургическое отделение центральной районной больницы.
По факту случившегося начали служебную проверку. По ее результатам к ответственности привлекут полицейского, его руководителей и сотрудников, которые проводят служебную подготовку, добавили в ведомстве.
В понедельник, 27 февраля, под Санкт-Петербургом задержали 68-летнего пенсионера. Мужчина угрожал прохожим пистолетом. Задержание произошло в Выборге. Кроме оружия, у агрессивного пенсионера обнаружили еще два магазина с 11 патронами.
Оружие
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