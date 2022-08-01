Полицейский прострелил ногу агрессивному мужчине в Кузбассе

В Кемеровской области назначена служебная проверка после того, как сотруднику полиции пришлось выстрелить из табельного оружия в пьяного мужчину, который проявлял агрессию. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

В Новокузнецке правоохранители остановили отечественное авто, в котором оказалось четверо пьяных мужчин. Отмечается, что они вели себя агрессивно, выражались нецензурными словами и угрожали правоохранителям.

Один из них не отреагировал на требование остановиться и предупредительный выстрел полицейского. В результате страж правопорядка прострелил мужчине ногу. Вызванные на место происшествия медики оказали раненному помощь.

«По факту применения табельного оружия назначена служебная проверка. Предварительно установлено, что действия сотрудника полиции являются правомерными», — сообщили в ведомстве.