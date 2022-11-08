Полицейский пострадал в ДТП с такси в Москве | 360°

08 ноября 2022, 20:57
Полицейский пострадал в ДТП с такси в Москве
Источник «360»: полицейская машина столкнулась с такси в Москве
В Москве машина правоохранителей попала в ДТП с такси. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла в Центральном административном округе столицы на пересечении улиц Бакунинской и Спартаковской. Полицейские на автомобиле Renault Logan столкнулись с Hyundai Solaris.
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По предварительным данным, в результате ДТП пострадал правоохранитель. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Подробности аварии устанавливаются.
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