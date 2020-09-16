Полицейский пострадал при столкновении автомобиля ГИБДД с автобусом в Кузбассе

Патрульная машина ГИБДД столкнулась с пассажирским автобусом на трассе рядом с Новокузнецком. В аварии пострадал полицейский. Его отвезли в больницу с травмами средней тяжести.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, ДТП произошло 15 сентября около 20:30 (16:30 по Москве) на третьем километре трассы Новокузнецк — Осинники.

Полицейская машина ВАЗ-2112 столкнулась с автобусом Hyundai, который, по данным местных СМИ, обслуживал Распадскую угольную компанию. В аварии пострадал полицейский. Как рассказали агентству в пресс-службе медицины катастроф Кузбасса, полицейского отправили в больницу с травмами средней степени тяжести. Еще один человек от помощи медиков отказался.

Полиция сейчас проводит проверку и изучает все обстоятельства ДТП. Информации о причине аварии пока нет.