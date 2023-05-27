Происшествия 27 мая 2023, 11:02 Полицейский получил травму во время атаки БПЛА в Краснодаре Baza: во время атаки беспилотников в Краснодаре пострадал полицейский РИА «Новости»

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Во время атаки украинских беспилотников в Краснодаре пострадал полицейский. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, в ночь на 26 мая 53-летний инспектор ГИБДД Николай П. находился на оперативном дежурстве рядом с пересечением Аэродромной и Морской улиц.

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После взрыва он почувствовал резкую боль в ухе, однако обратился к врачам только вечером 26 мая. Медики обнаружили у правоохранителя баротравму уха и отправили на домашнее лечение.

Ранним утром 26 мая жители Краснодара стали свидетелями двух громких взрывов. В распоряжении «360» появилось видео, на котором заметно, что люди увидели приближение объекта в небе и начали разбегаться в разные стороны. После этого произошел сильный хлопок.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что причиной взрывов стало падение двух беспилотных летательных аппаратов.