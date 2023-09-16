16 сентября 2023, 01:20
Полицейский погиб в результате погони со стрельбой в Подмосковье
МВД по Московской области: москвич застрелил сотрудника ГАИ, уходя от погони
Погоня со стрельбой произошла в пятницу, 15 сентября, в Солнечногорском районе Московской области. Погиб сотрудник Госавтоинспекции, сообщило региональное управление МВД на официальном сайте.
По сообщению ведомства, в пятницу вечером сотрудники ГАИ попытались остановить машину без номеров на втором километре Таракановского шоссе. Водитель проигнорировал требовании инспекторов и попытался скрыться.
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Машину удалось догнать и остановить в деревне Вертлино. Но водитель выстрелил в одного из инспекторов. От полученного ранения сотрудник ГИБДД скончался.
«Его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил злоумышленника. Нападавший с телесными повреждениями госпитализирован», — сообщили в ведомстве.
По информации МВД, нападавший оказался жителем Москвы 1970 года рождения.
В начале сентября челябинские полицейские устроили погоню за пьяным водителем, скрывшимся с места ДТП. Сбежавшего автомобилиста удалось задержать. В отношении него составили несколько административных протоколов, но не исключено и уголовное дело, так как ранее мужчину лишили прав за езду в нетрезвом виде.
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