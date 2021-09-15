Полицейский патруль задержал «Газель» с подозрительным грузом в Татарстане

В Бугульме (Татарстан) дорожный патруль остановил «Газель», которая перевозила 700 килограммов неизвестного груза. По одной из версий, это могли быть запрещенные вещества. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Коммерческий транспорт с башкирскими госномерами остановили на улице Воровского. В кузове оказалось около 40 белых и черных мешков с неизвестным веществом. Его отправили на экспертизу. В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что вещество, взятое на экспертизу, не является наркотическим. Никаких сведений о том, что было в мешках, пока не поступало.