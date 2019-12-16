Полицейский обвинил супругу в домашнем насилии в Кировской области

По словам мужчины, он сильно повздорил с женой, которая напала на него и побила. На место прибыли коллеги потерпевшего. Женщина заявила им, что супруг также нанес ей побои и она ни в чем не виновата. По данным издания, сотрудники полиции оштрафовали даму, так как она отказалась ехать с ними в отдел.