16 декабря 2019, 20:37
Полицейский обвинил супругу в домашнем насилии в Кировской области
В Кировской области страж правопорядка обвинил в домашнем насилии супругу, которая проходит стажировку в полиции. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».
По словам мужчины, он сильно повздорил с женой, которая напала на него и побила. На место прибыли коллеги потерпевшего. Женщина заявила им, что супруг также нанес ей побои и она ни в чем не виновата. По данным издания, сотрудники полиции оштрафовали даму, так как она отказалась ехать с ними в отдел.