Происшествия 05 января 2024, 22:55 Полицейский обезвредил дебошира с боевой гранатой в алкомаркете в Таганроге Shot: таганрогский полицейский скрутил мужчину с боевой гранатой в алкомаркете РИА «Новости»

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Полицейский из Таганрога голыми руками обезвредил пьяного посетителя алкомаркета, угрожавшего кассиру боевой гранатой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, агрессивного покупателя скрутил, а затем отобрал боеприпас старший сержант полиции. Пьяный мужчина надеялся вернуть деньги за ранее приобретенный алкоголь. Экспертиза показала, что он держал в руках настоящую боевую гранату Ф-1, при взрыве которой могли погибнуть люди.

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Выяснилось, что сотрудника полиции был выходной, а на месте происшествия он оказался случайно. Угомонить дебошира ему помог еще один посетитель магазина.

«В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки, он заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы», — уточнил канал.

Ранее эвакуировали работников грузового комплекса пермского аэропорта Большое Савино, причиной послужило обнаружение в багаже подозрительного предмета, внешне похожего на гранату Ф-1. Ее заметили в пропущенной через интроскоп посылке. Экспертиза позже показала, что это был муляж.