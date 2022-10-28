Полицейский на служебном мотоцикле попал в ДТП с иномаркой в Москве | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 15:46 Полицейский на служебном мотоцикле попал в ДТП с иномаркой в Москве МВД: в ДТП с полицейским мотоциклом в Москве никто не пострадал РИА "Новости"

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Полицейский на служебном мотоцикле попал в ДТП на улице Трехгорный Вал в Москве. Авария произошла около 14:45, сообщили «360» в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас все обстоятельства происшествия продолжают выяснять сотрудники ГИБДД, заключили в пресс-службе.

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На кадрах, снятых очевидцами, можно видеть прибывшую на место аварии скорую помощь. На тротуаре собрались несколько прохожих. Полицейский, который управлял мотоциклом, при этом сидел на асфальте.

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По неподтвержденной информации, правоохранителя сбил автомобиль Мercedes.