Полицейский на иномарке протаранил стену храма в Подмосковье и погиб

В ведомстве уточнили, что авария произошла в минувшую субботу, 3 октября. Кроме водителя в салоне находились двое взрослых и ребенок. Все пассажиры с травмами попали в больницу.

В пресс-службе московского управления МВД заявили, что за рулем находился их сотрудник патрульно-постовой службу Центрального округа. В свободное время он ехал на автомобиле, но не справился с управлением и въехал в кирпичное ограждение. После столкновения автомобиль загорелся.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в машине скорой помощи, пострадали еще три человека, находящихся в машине в качестве пассажиров, они госпитализированы с телесными повреждениями», — рассказали в ведомстве и уточнили, что среди пострадавших был ребенок.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что все пострадавшие в аварии находятся в тяжелом состоянии. Проведенная экспертиза не обнаружила в крови водителя ни алкоголя и ни наркотиков, а значит, что за машиной он управлял в трезвом состоянии.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, которая должна установить причины случившегося.