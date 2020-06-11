Полицейский мотоцикл на полной скорости влетел в такси в Москве. Видео

Сотрудник ДПС врезался на мотоцикле в легковой автомобиль на западе Москвы. Авария попала на видео камер наружного наблюдения.

На кадрах, опубликованных столичным дептрансом, видно, как легковушка начинает сворачивать со своей полосы на светофоре. В этот момент в машину на большой скорости влетает мотоцикл.

«Столкновение двух единиц: это легковой автомобиль и служебный мотоцикл ДПС. Сотрудник пострадал, получил травмы», — сообщили «360» в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сама авария произошла на Мосфильмовской улице в Москве. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.