Старший лейтенант полиции покончил с собой в Горском микрорайоне Новосибирска. Это произошло ночью во вторник, 3 августа. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник.

«Накануне, 2 августа, полицейский пришел на службу к 09:00, рабочий день у него должен был закончиться в 18:00. Известно, что перед тем, как совершить самоубийство, он обманул сослуживца, что идет на обычный развод личного состава. Но через 50 минут не вернулся на место», — сообщил источник.

В сентябре у погибшего должна была состояться свадьба. Перед смертью он позвонил невесте, однако ссоры между ними не было.