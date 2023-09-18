18 сентября 2023, 14:44
Полицейский из Нижнего Новгорода вместе с другом помогли спасателям эвакуировать детей из горящего дома
В Нижнем Новгороде в результате пожара в доме на улице Бекетова едва не погибли дети. Им на помощь пришли спасатели, сотрудник полиции и его приятель. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Когда мужчина вместе со своим другом увидели пожар в соседнем доме, сразу кинулись на помощь. Они объяснили пожарным, как быстрее проехать к месту возгорания, и помогли эвакуировать детей из горящего помещения.
Реклама
Сообщается, что мать детей погибла в пожаре.
Пожары
Реклама
Реклама