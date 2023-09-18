Происшествия 18 сентября 2023, 14:44 Полицейский из Нижнего Новгорода вместе с другом помогли спасателям эвакуировать детей из горящего дома

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В Нижнем Новгороде в результате пожара в доме на улице Бекетова едва не погибли дети. Им на помощь пришли спасатели, сотрудник полиции и его приятель. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Когда мужчина вместе со своим другом увидели пожар в соседнем доме, сразу кинулись на помощь. Они объяснили пожарным, как быстрее проехать к месту возгорания, и помогли эвакуировать детей из горящего помещения.

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Сообщается, что мать детей погибла в пожаре.