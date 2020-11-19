Полицейский из Марий Эл застрелил бизнесмена, приняв его за кабана

Инцидент произошел 17 ноября. У полицейского в тот день был выходной. «Услышав шум и заметив движение в кустарнике, он произвел выстрел из своего зарегистрированного гладкоствольного ружья в сторону источника звука», — рассказали в МВД.

Подбежав к месту происшествия, сотрудник увидел мужчину с огнестрельным ранением в шею. Стрелявший попытался оказать первую помощь, но раненый скончался до приезда медиков.

Управление СК возбудило дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным издания Baza, убитый оказался местным предпринимателем Алексеем Эляновым. Стрелком — старший лейтенант полиции Иван Демидов. В тот день он отправился на охоту за пушниной, взяв с собой собак.

По словам Демидова, когда он услышал шорох в кустах неподалеку, то решил, что там «шебуршится кабан», и открыл огонь. С погибшим, по словам полицейского, он не был знаком.