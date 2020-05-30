Полицейский и пассажир автомобиля подрались на въезде в Махачкалу

Дракой закончился конфликт между пассажиром и полицейским на блокпосту на въезде в Дагестан. Уставший от долгого ожидания проезда мужчина не сдержался и нецензурно высказался в адрес сотрудника МВД. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Посты на въездах и выездах в города и районы Дагестана власти установили 19 апреля, чтобы ограничить передвижение жителей в связи с распространением коронавируса. Из-за того, что на постах скапливается очереди из желающих проехать, у водителей и пассажиров не выдерживают нервы и они начинают конфликтовать с полицейскими.

Так же все произошло и на этот раз. Силовик не стерпел оскорбления в свой адрес и велел остановить машину с обидчиком. Сначала мужчины выясняли отношения на словах, а потом перешли на кулаки. Дракой уже заинтересовались в республиканском главке Следственного комитета.

По данным на субботу, 30 мая, в Дагестане подтвердились результаты 4830 тестов на коронавирус. Выздоровели 4422 человека, умерли 226 пациентов. В изоляции находятся 4430 человек.