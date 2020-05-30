Полицейский и пассажир автомобиля подрались на въезде в Махачкалу
Посты на въездах и выездах в города и районы Дагестана власти установили 19 апреля, чтобы ограничить передвижение жителей в связи с распространением коронавируса. Из-за того, что на постах скапливается очереди из желающих проехать, у водителей и пассажиров не выдерживают нервы и они начинают конфликтовать с полицейскими.
Так же все произошло и на этот раз. Силовик не стерпел оскорбления в свой адрес и велел остановить машину с обидчиком. Сначала мужчины выясняли отношения на словах, а потом перешли на кулаки. Дракой уже заинтересовались в республиканском главке Следственного комитета.
По данным на субботу, 30 мая, в Дагестане подтвердились результаты 4830 тестов на коронавирус. Выздоровели 4422 человека, умерли 226 пациентов. В изоляции находятся 4430 человек.