Эксклюзив 31 августа 2023, 19:13 Полицейский автомобиль загорелся посреди Варшавского шоссе в Москве Источник «360»: автомобиль полиции загорелся на Варшавском шоссе в Москве

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Полицейский автомобиль загорелся на Варшавском шоссе в Москве. Об этом «360» сообщил источник.

Горяшщий автомобиль полиции марки Ford Focus заметили недалеко от дома № 84 на Варшавском шоссе.

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Объятую пламенем машину сняли на видео, которое разлетелось по соцсетям. Рядом с автомобилем находился мужчина, предположительно сотрудник правоохранительных органов.

Почему именно загорелась иномарка, неизвестно. Официальной информации на этот счет не поступало.

Ранее в поселении в Троицком административном округе Москвы загорелись два жилых дома. Площадь возгорания в одном из зданий составила, по словам источника «360» в экстренных службах, около 36 «квадратов».